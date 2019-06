Nasce la Fondazione della Comunità della Valsesia

Un nuovo soggetto del Terzo settore che opera a favore del territorio e della popolazione valsesiana per promuovere la cultura del dono, il senso di prossimità solidale e la responsabilità sociale d'impresa. E' in programma lunedì 3 giugno a Borgosesia la presentazione ufficiale della Fondazione della Comunità della Valsesia. All'appuntamento sono annunciate le presenze, tra gli altri, di Francesco Profumo (Presidente Acri - l’organizzazione nazionale che rappresenta le Casse di Risparmio e le Fondazioni di origine bancaria - e della Compagnia di San Paolo) e Fernando Lombardi (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli). La neo-costituita che nasce grazie al supporto della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, enti promotori e sostenitori che hanno contribuito sia alla costituzione del patrimonio iniziale sia con il conferimento delle risorse per la fase di promozione ed avvio e unisce i principali soggetti rappresentativi della Comunità locale (privati, istituzioni, enti pubblici e non profit, parrocchie) con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità stessa, attivando energie e risorse e promuovendo la cultura della solidarietà, del dono, della responsabilità sociale. In ambito territoriale la Fondazione Valsesia ricopre tutti i 38 Comuni della Valsesia, che comprendono circa 60mila abitanti.

Questo tipo di Fondazione rappresenta la possibilità concreta, offerta alla collettività, di investire nel proprio sviluppo e nelle proprie qualità, attivando risorse "dal basso" per realizzare progetti ed interventi sociali. I privati cittadini e il tessuto produttivo della Valsesia possono da ora trovare un interlocutore affidabile e autorevole per realizzare le proprie iniziative benefiche e di responsabilità sociale d'impresa.

Il primo Consiglio di Amministrazione dell'ente, che opera a titolo gratuito, è costituto dai seguenti membri: Laura Cerra (presidente), Davide Franchi (vicepresidente), Emanuela Buonanno, Piera Goio, Dorino Locca, Arduino Vettorello, Luciano Zanetta. Segretario generale è Carlo Stragiotti.

All'incontro è prevista una tavola rotonda con esperti dei vari settori che porteranno esperienze e competenze trasversali da cui possano emergere i bisogni sociali del territorio, a cui la Fondazione Valsesia intende dare risposta finanziando, insieme alla popolazione locale, progetti di utilità sociale.