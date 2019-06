A lezione di krav maga per difendersi da pazienti aggressivi

Un corso per imparare a difendersi e gestire la quotidianità con utenti e pazienti aggressivi.

Ha riscosso successo e partecipazione il corso di formazione promosso tra il 2018 e il 2019 dall’Asl di Vercelli per permettere al personale di apprendere alcune tecniche specifiche di difesa personale.



Responsabile del progetto la coordinatrice del Serd (servizio per le dipendenze) dell’Asl Vercelli, Paola Zarino. Un progetto sperimentale, avviato per la prima volta in ASL VC, destinato a infermieri, medici, psicologi, assistenti sociali e amministrativi che lavorano al Serd, in psichiatria e in sanità penitenziaria. Ambiti nei quali ci si confronta con pazienti che possono essere sotto l’influsso di alcool/droghe o affetti da disturbi psichici e in cui spesso vi sono tentativi di aggressione, fisica e verbale.

Anche alla luce delle raccomandazioni del Ministero della Salute, il corso è stato programmato con il proposito di far conoscere agli operatori come si può agire per proteggersi al meglio.



In un momento storico che vede spesso in sanità atti di violenza a danno degli operatori, questa iniziativa è stata realizzata anche per ridurre l’ansia e il disagio che in alcuni casi si può provare, alimentando al tempo stesso una sinergia di gruppo e la capacità di fare squadra.



Le lezioni, iniziate a ottobre 2018 e concluse a maggio 2019, si sono svolte nei locali del centro Diurno di via Bruzza. Sono 11 gli operatori che proprio in questi giorni hanno acquisito il diploma di primo livello di Krav Maga. Si tratta di una disciplina che consente di acquisire tecniche di divincolo e di contenimento finalizzate alla difesa personale, ma senza danno per l’aggressore. Una occasione di formazione particolare, realizzata con la federazione IKMI (international krav maga institute) diretta dal maestro Antonio Monsellato; istruttore per Vercelli è stato Alessandro Barone. Tra gli obiettivi anche quello di migliorare le condizioni di benessere organizzativo sui luoghi di lavoro.