Investita da un motocarro: bimba di 2 anni in codice rosso

Non sono ancora note le cause dell'incidente avvenuto, intorno alle 17 di domenica 2 giugno, a Crevacuore. Dalle prime sommarie informazioni pare che ad avere la peggio sia stata una bambina di due anni, investita da un motocarro e trasportata in ospedale in codice rosso dagli operatori sanitari del 118.

Seguiranno aggiornamenti.