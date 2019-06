Tragedia in Valsessera: bimba di 2 investita e uccisa

Non ce l'ha fatta la bambina di 2 anni rimasta coinvolta in un incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 2 giugno. La piccola, Assia Smouni, era nata a Novara nel 2016 e risiedeva a Crevacuore con la sua famiglia. A investirla un Piaggio Ape condotto da un 81enne di Postua. Vani i tentativi di rianimazione della bimba, che già all'arrivo in ospedale era ormai senza vita. Sul posto, oltre al 118 per il soccorso, sono intervenuti i carabinieri.