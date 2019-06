Incidente in bici: vercellese in ospedale

Stava viaggiando sulla provinciale 411 a Cerrione in bicicletta quando, forse perché sbucato all'improvviso, ha investito un cane. Caduto a terra l'uomo, un 60enne di San Germano Vercellese, accusava un forte dolore alla spalla; l'amico che era con lui ha quindi lanciato l'allarme al 112, che ha inviato un'ambulanza per soccorrere il 60enne. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso: le sue condizioni non sono gravi. Il cane invece, che passeggiava insieme al proprietario, non avrebbe riportato ferite.