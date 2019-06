Festa della Repubblica in piazza Cavour

Festa della Repubblica, oggi, domenica 2 giugno, in piazza Cavour. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura, insieme a Comune di Vercelli, Provincia, Ufficio Scolastico territoriale e Associazione combattentistiche d’arma, vede come tutti gli anni, due momenti caratteristici: la consegna della Costituzione ai neo 18enni e la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica. Quest'anno sono cinque i vercellesi Giulio Pretti, Paola Bernascone Cappi, Antonio Catania, Marco Ferraris e Gianni Marino

Si parte alle 10 con l'alzabandiera e l’inno nazionale cantato dai bambini dell’Istituto comprensivo Ferrari di Vercelli per proseguire poi con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, via via, gli altri momenti. Alle 18, sempre in piazza Cavour, è in programma l’ammaina bandiera.