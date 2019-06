Molesta le ragazze sul treno da Santhià: denunciato

"Vieni vorrei darti un bacio in bocca, sei bellissima". Frasi ricorrenti nella sera di giovedì sul treno Santhià - Biella. Pendolari e universitarie sono state importunate da un 39enne noto alle forze dell'ordine. Ma non è tutto. Durante il tragitto dalle labbra dell'uomo sono uscite anche frasi del genere: "io sono un mafioso, dovete stare attenti". Insomma minuti non propriamente simpatici per le ragazze in viaggio verso Biella.

All'arrivo alla stazione San Paolo, scesi dal treno, il 39enne ha continuato la sua sceneggiata, importunando nuovamente le giovani. Senza mai sfiorarle. A quel punto è partita una telefonata alla polizia che nel giro di pochi minuti è giunta con una squadra volante allo scalo ferroviario. L'uomo è stato bloccato e condotto in questura dove è stato denunciato per molestie e ubriachezza.

Lo stesso individuo si è reso protagonista mercoledì in giornata in due bar della città, di via Roma e via Cottolengo. Alla richiesta negata di servirgli alcol è andato in escandescenza rompendo anche alcuni bicchieri. L'uomo poi è stato calmato sempre dagli agenti della volante.