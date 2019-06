Sedicenne aggredito in strada: botta in testa e grande spavento

E' stato aggredito, intorno alle 20, da due uomini che, probabilmente, volevano sottrargli il telefonino. Botta in testa e grande spavento per un ragazzino 16enne di Borgo Vercelli che stava tornando dalla casa della fdanzata a quella della nonna. Mentre perccorreva via Tornielli guardando il cellulare, ha incrociato due persone, sentendosi urtato in modo violento. Il telefonino è scivolato via di mano e mentre il ragazzo si chinava per raccoglierlo ha sentito un nuovo colpo alla nuca, inferto forse con un oggetto. A quel punto il giovane, capendo che non si trattava di un caso, ha reagito dando un pugno a uno degli aggressori. Ha rimediato un altro colpo, ma ha fatto anche anche in modo che i due si allontanassero. Secondo la descrizione fornita dalla vittima si tratterebbe di due extracomunitari: pelle olivastra, capo coperto da ampi cappucci. Uno indossava una felpa grigia e l'altro una scura.

Arrivato a casa il ragazzino è stato poi accompagnato dalla mamma in ospedale per un controllo e poi in Questura per sporgere denuncia. Per fortuna, a parte mal di testa e male al collo, non ha riportato altre conseguenze fisiche per l'accaduto.

La mamma, attraverso i social, ha raccontato la brutta avventura capitata al figlio, amareggiata per il fatto che anche in un piccolo centro la sicurezza possa rappresentare un problema. "Per questo paese, sia io che i miei figli, abbiamo sempre girato tranquilli, e adesso?".