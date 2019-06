Schianto contro un muro, ventenne ferito

Incidente stradale, nella giornata di sabato, a Motta de' Conti. Una squadra del comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta in via Roma in prossimità del civico 87 per incidente stradale che coinvolgeva una solo autovettura.

L'ntervento ha permesso di assicurare i primi soccorsi alla persona coinvolta, in attesa dell'arrivo del 118. I vigili del fuoco, inoltre, si sono occupati della messa in sicurezza dello scenario incidentale.

Il ferito, un ventenne solo in auto, è ststo successivamente trasportato dal 118 all'ospedale di Casale Monferrato. Ha riportato varie fratture e per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Desana per i rilievi del caso e il soccorso stradale per la rimozione del veicolo.