Il cielo di ombrelli resta fino al 10 luglio

Dopo il successo ottenuto, il cielo colorato di ombrelli resterà in via Dante fino al 10 luglio.

Dal 4 maggio le aziende Sabatino Pelletteria, Vellano Moda e Farmacia Moderna hanno organizzato l’evento nel tratto compreso tra via Mandelli e corso Libertà, in collaborazione del Gruppo Nuova Sa-car.

“Ad oggi – commenta Mimmo Sabatino – sono già stati venduti 420 ombrelli, quasi il triplo delle aspettative, e il ricavato della vendita verrà interamente donato all’Anfass di Vercelli presieduta da Giorgio Guala. In accordo con i colleghi – conclude Sabatino – abbiamo deciso di prolungare di un mese l’esposizione che ha avuto davvero un riscontro importante”.