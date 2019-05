SiAmo Vercelli: La nostra posizione per il ballottaggio

"In relazione al ballottaggio per l'elezione del sindaco, che si terrà il 9 giugno, SiAmo Vercelli non fornirà ai propri elettori alcuna indicazione di voto. Quelle di Forte e Corsaro sono visioni della città e del modo di gestire la stessa antitetiche alla nostra. Lasciamo, quindi, che ogni cittadino faccia le sue personali valutazioni sulle capacità amministrative e sulle qualità di ognuno, oltre che sulla credibilità dei programmi e delle forze politiche che sostengono i due candidati". Come avevano annunciato durante la campagna elettorale, SiAmo Vercelli non appoggerà nessuno dei due sfidanti arrivati al ballottaggio per la carica di sindaco: né Andrea Corsaro né Maura Forte.

Il movimento politico civico, che alle elezioni ha ottenuto il 7,6% dei consensi, si è anche interogato sul futuro.

"Il nostro percorso elettorale si è esaurito lo scorso 26 maggio, ma non per questo ci fermiamo - fanno sapere - A bocce ferme e mente fredda, ribadiamo quello che abbiamo detto tante volte: non abbiamo padroni cui rispondere, le decisioni scaturiscono dal dialogo e dal confronto in cui ogni contributo è prezioso. Abbiamo costruito una squadra super e da questo vogliamo ripartire: siamo convinti, ancor più di prima, di poter fare la differenza per la città".