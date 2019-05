Ferito e intrappolato nell'auto rovesciata

Auto rovesciata e conducente bloccato all'interno, nel pomeriggio di venerdì, iun frazione Plesso di Borgosesia.

Per estrarre il conducente è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo che sono intervenuti per i primi soccorsi, estranendo la persona, per fortuna cosciente, dal portellone posteriore.

Sul posto per i soccorsi, erano presenti anche l'ambulanza medicalizzata del 118, i carabinieri e la polizia locale di Borgosesia per regolamentare la viabilità ed effettuare i rilievi.