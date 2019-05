Estorsione in cantiere: chieste condanne per quasi 15 anni

Sono state chieste condanne complessive a quasi 15 snni di carcere per i tre vercellesi accusati di estorsione nei confronti di un imprenditore che aveva ottenuto un lavoro di smaltimento di rottami e materiale edile da parte del Comune di Vercelli.

I tre - marito, moglie e la sorella di lui - erano finiti agli arresti nella primavera del 2017, fermati dai carabinieri subito dopo aver ricevuto dall'imprenditore una somma di denaro che, secondo la loro versione dei fatti, era dovuta come "compenso per avergli fatto ottenere quel lavoro dal Comune". Denaro che invece, secondo l'imprenditore e gli inquirenti, era frutto di una vera e propria estorsione, dal momento che nessuno dei tre avrebbe avuto titolo per ottenere quell'incarico dall'ente pubblico e che, tra le parti, non c'era alcun accordo scritto relativo a pagamenti di sorta. Anzi, gli imputati si sarebbero anche lasciati andare a frasi minacciose e messaggi intimidatori, pur di ottere il denaro richiesto che complessivamente si avvicinava ai 5mila euro.

La vicenda processuale, legata ai lavori di smantellamento dei fabbricati di corso Fiume dove è stato realizzato un parcheggio, è arrivata in questi giorni alle battute finali: per i tre imputati il pubblico ministero Davide Pretti ha chiesto condanne a sei anni (per l'uomo, considerato il principale attore della vicenda), 5 anni per la sorella di lui e 3 anni e 8 mesi per la moglie.

Richiesta di riqualificare il reato in "esercizio arbitrario delle proprie ragioni", invece, da parte dei difensori dei tre imputati, gli avvocati Alessio Ioppa (per la coppia) e Davide Scarpa (per la sorella di lui). Secondo i due legali, i rapporti tra le parti non erano così chiari e sbilanciati a favore della parte offesa, anzi, tutt'altro. E, pur ammettendo le condotte fastidiose e talvolta molestre dei propri assistiti, non ci sarebbero gli estremi per ravvisare il reato di estorsione. Da qui la richiesta di assoluzione. Sentenza nella prossime settimane.