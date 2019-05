"Percorsi insoliti" tra gli 800 anni del Sant'Andrea

Dal Soroptimist riceviamo e pubblichiamo.

Il 22 maggio anche il Soroptimist ha voluto dedicare un’importante serata agli 800 anni dell’Abbazia di Sant’Andrea ospitando come relatore l’architetto Daniele De Luca, direttore dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Vercelli e curatore, insieme al Professor Lo Martire, della mostra “La Magna Charta. Guala Bicchieri ed il suo lascito”.

Molto è stato già detto sulla costruzione del complesso abbaziale, sulla vita di Guala Bicchieri, sulle vicende anglosassoni che portarono alla stesura del documento esposto in questi giorni in Arca; nonostante ciò il relatore è riuscito a dare un taglio assolutamente nuovo ed originale alla sua esposizione, concentrandosi sulle ricerche storico-archivistiche che sono alla base di molte scoperte emozionanti. Un esempio per tutte: il ritrovamento di un foglietto del 1611, attaccato ad un altro documento, che attesta la presenza dei resti mortali del Cardinale nella cassa limusina oggi esposta in Arca e rinvenuta murata in una parete dell’altar maggiore; oppure le famose “pergamene di Sant’Andrea” ritrovate casualmente in una fascicolazione di argomento diverso.

L’architetto De Luca, con l’ausilio di diapositive, ha condotto il pubblico della serata attraverso insoliti percorsi, compresa la narrazione sulla scoperta di testimonianze su famiglie importanti e su vicende cittadine: è una ricerca che richiede pazienza ma può rivelarsi entusiasmante come una vera avventura.

De Luca, parlando della Biblioteca Diocesana ed Agnesiana, ha voluto condividere con l’interessatissimo uditorio, catalogazioni circa nuove scoperte che hanno riguardato personaggi affascinanti come la Beata Emilia Bicchieri, come il Salterio, un bel libro della fine del XII secolo dotato di bellissimi capoverso miniati in foglia d’oro.

Insomma Magna Charta e non solo, per approfondire la storia di Vercelli nel ‘2oo grazie alla vera e propria “lectio” del brillante relatore che ha sollecitato gran curiosità e numerose domande di approfondimento.

Un grazie speciale all’arch. De Luca che, con la sua competenza e brillantezza espositiva ha contribuito alla piena riuscita della serata, all’insegna della cultura, della vercellesità e con uno sguardo pienamente europeo e, come sempre per il Soroptimist di Vercelli, di amicizia.