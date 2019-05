Papà aveva un grande sogno: lo Skating Vercelli

Una volta abbiamo letto che, “l’esistenza di una persona straordinaria comincia sempre da un grande sogno ”e papà l’aveva un grande sogno: il suo Skating Vercelli!

L’impegno per far conoscere quanto bello è questo sport, per offrire migliori condizioni di allenamento agli atleti che portavano a Vercelli tanti trofei prestigiosi, era il suo “lavoro” quotidiano e chi ha avuto la possibilità di vederlo all’opera, intuiva immediatamente di trovarsi di fronte ad un uomo dominato da una sincera passione per il pattinaggio e per la sua famiglia.

Prendeva ogni decisione con grande serenità, esercitava il suo ruolo di presidente con entusiasmo e con energia sconfinata, anche nel periodo in cui la malattia l’aveva tanto segnato, ma c’era il suo Skating a cui pensare, c’erano le tante ore da trascorrere sulle gradinate per vedere allenarsi i “suoi ragazzi”, c’era il magazzino da sistemare, da queste cose traeva il coraggio, la forza di affrontare tutto…fino all’ultimo.

Con la sua scomparsa questo amore è diventato nostro…il desiderio di migliorare lo Skating Vercelli e tramite esso, aiutare chi si trova ad affrontare periodi difficili come quelli che abbiamo vissuto, è diventato la nostra missione e con questa manifestazione, attraverso la preziosa collaborazione con il Comitato Uisp di Vercelli, rappresentato dal Presidente Orazio Scravaglieri e dal Vice-presidente Domenico Amato e con il patrocinio del Comune di Vercelli, che ha riconosciuto l’importanza di questa manifestazione inserendola nelle iniziative di Vercelli 2019 Città Europea dello Sport, abbiamo in tutti questi anni ricordato papà.

Anche in questa edizione i protagonisti del Memorial Stefano Ceretti saranno gli atleti ai primi passi in questo bellissimo sport rotellistico e per la prima volta avremo in gara anche dei quartetti.

Sabato 9 giugno, 120 atleti si esibiranno sulla marmiglia vercellese, il programma prevede al mattino con inizio ore 10,00 l’esibizione fuori gara degli atleti che da qualche settimana o da qualche mese hanno iniziato a pattinare, seguiranno le categorie giovani in gara e attorno alle 12.30 ci saranno le loro premiazioni. Dopo la pausa pranzo, la competizione continuerà al pomeriggio, inizio alle ore 14,30, con gli atleti più esperti per concludersi con la gara dei quartetti e in attesa delle premiazioni, intorno alle 18,30, esibizioni degli atleti agonisti Skating.

Il ricavato delle quote d’iscrizione degli atleti partecipanti e quello ottenuto dalle offerte che le persone vorranno devolvere all’ingresso, verranno offerti all’Associazione “Insieme”, che assiste in maniera completamente gratuita i malati oncologici e le loro famiglie, pensiamo sia il modo migliore per rendere omaggio al grande uomo che è stato nostro padre, per ringraziarlo di tutto quello che ci ha insegnato con affetto e amore nei momenti sereni, con energia, voglia di agire, coraggio e umiltà nei momenti difficili.

Vi aspettiamo in tanti, i nostri pattinatori vi regaleranno sorrisi, trascorrerete qualche ora serena e potrete donare il vostro aiuto a questa importante Associazione della nostra città che quotidianamente supporta chi si trova ad affrontare momenti difficili.