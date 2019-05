Arriva il sottosegretario Giorgetti

Ripartono gli incontri della campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno: venerdì 31 maggio dalle ore 18.30 la Sala Biginelli in via Laviny 27 ospita un incontro con il sottosegretario alla presidenza dei ministri Giancarlo Giorgetti, e con il deputato Paolo Tiramani. Con loro il candidato alla carica di Sindaco della città di Vercelli Andrea Corsaro. Il momento di confronto è rivolto in particolar modo alle associazioni di categoria.