Offerte di lavoro: quattro posti in Asm

ASM Vercelli ha avviato l’iter di ricerca e selezione di quattro persone under 30 da inserire nel proprio organico per il profilo di operaio autista.



Le risorse si occuperanno della conduzione di mezzi per i quali è previsto il possesso della patente C e CQC, ai fini della raccolta dei rifiuti presso utenze domestiche e non domestiche, nell'ambito del territorio cittadino assegnato.

I nuovi addetti inoltre avranno il compito di gestire la movimentazione dei contenitori di rifiuti e il relativo aggancio e sgancio dal mezzo per lo svuotamento automatizzato.



La selezione sarà seguita in partnership con Manpower.

Per inviare la propria candidatura e approfondire tutti i dettagli inerenti la selezione, è possibile consultare il sito: www.asmvercelli.it/Contatti/Lavora-con-noi/Posizioni-aperte.html