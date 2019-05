Auto ribaltata: madre e figlio in ospedale

Probabilmente il sole in faccia potrebbe essere la causa dell'incidente successo oggi pomeriggio introno alle 17 sulla strada che conduce da Pray a Crevacuore. Una Fiat Punto con alla guida una donna in compagnia del figlio ancora minorenne è uscita di strada ribaltandosi nella ripa. All'arrivo dei vigili del fuoco di Ponzone (Valdilana), l'automobilista era già fuori dall'abitacolo e in cura al personale del 118. Mamma e figlio sono stati trasportati all'osdpedale di Borgosesia con l'ambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri. I pompieri di Ponzone hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell'automobile. Seguiranno aggiornamenti.