Torneo internazionale di scacchi: in gara anche due 2010

In prossimità della chiusura delle pre iscrizioni, il 6° Open Internazionale “Città di Vercelli” potrebbe essere un’edizione record, sfiorando i 90 partecipanti.

Sarà l’evento più impegnativo in occasione del 50° anniversario di fondazione del Circolo Scacchistico Vercellese.

Nel salone congressi del Vercelli Palace Hotel, le ostilità sulla scacchiera cominceranno venerdì 31 prossimo alle 20 con il primo turno di gioco; due turni saranno giocati il Sabato 1 giugno e due – termineranno con le premiazioni – la domenica.

La manifestazione comprende 3 Tornei: Open A (12 iscritti), comprendente i giocatori più forti, Open B (61), da sempre il più numeroso ed il Torneo “Vercelli Palace” riservato ai giocatori con meno di 16 anni (15 iscritti).

Due piccole note: il Torneo “Under 16” è in realtà un “Under 14” visto che i due più “vecchi” non hanno ancora quell’età.

La cosa più sorprendente è che quasi lo stesso numero di “Under 16” si è iscritto all’Open B! Fanno eccezione due ragazze “Over 16” per qualche mese.

Tra i giovanissimi di questo Torneo spiccano due bambini provenienti quasi dagli antipodi: Argentina e India e hanno in comune l’anno di nascita (2010); tecnicamente sembrerebbe più accreditato il sudamericano, ma l’India sforna una quantità di piccoli campioni a getto continuo e vedremo come se la caveranno.