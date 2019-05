Scuola primaria Angela: 250 alunni in attesa di risposte

C'è grande preoccupazione tra i genitori dei 250 alunni della primaria Carlo Angela che, al momento, non sanno dove i loro figli andranno a scuola il prossimo anno.

Gli indifferibili lavori di ristrutturazione del plesso scolastico di via Cerrone, deliberati negli scorsi mesi dal Comune, richiederanno un anno di interventi durante i quali le aule non potranno ovviamente essere utilizzate. Il cantiere è pronto per l'insediamento e, mentre la scuola volge al termine, le famiglie ancora non hanno ricevuto alcuna comunicazione in merito al futuro.

A farsi carico della preoccupazione dei genitori sono gli organi collegiali della scuola e, in particolare, il presidente del Consiglio di Istituto, Michele Pretti che, in rappresentanza delle famiglie, ha inviato una lettera a tutti gli enti che hanno titolo a intervenire sulla vicenda e ha avuto anche un incontro con il sindaco Maura Forte e con l'assessore alla scuola Mariella Moccia.

"In relazione ai lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria Carlo Angela di via Cerrone e alle problematiche nascenti dalla necessità di individuare una sede diversa dove collocare in via temporanea l'istituto - spiega Pretti - stante la perdurante incertezza in ordine al reperimento di una idonea soluzione e le preoccupazioni per le criticità che questo trasferimento comporterà per le famiglie e per il personale scolastico, i rappresentanti dei genitori hanno indirizzato al sindaco Maura Forte e all'assessore alla Scuola Mariella Moccia una lettera in cui sollecitano l'Amministrazione Comunale a fare presto".



La lettera (CLICCA SULLE FOTO IN BASSO PER LEGGERE L'ORIGINALE) è stata consegnata giovedì pomeriggio alla presenza anche della dirigente scolastica Fulvia Cantone.



"Sindaco e assessore - aggiunge Pretti - hanno riferito che stanno lavorando alacremente

per individuare una soluzione che tenga conto di tutte le criticità evidenziate nella lettera e hanno assicurato che tale soluzione sarà definita nei prossimi giorni; inoltre hanno dato la loro disponibilità a presenziare a una riunione con tutti i rappresentanti dei genitori per illustrare la soluzione individuata, riunione che in ogni caso dovrà tenersi entro e non oltre il 7 giugno (ultimo giorno di scuola)".

Il nodo principale riguarda ovviamente la dislocazione delle 12 classi dell'istituto: la Carlo Angela è una scuola centrale, raggiungibile facilmente a piedi e molti genitori la hanno scelta, oltre che per la proposta didattica, anche perché offre questo tipo di comodità (soprattutto se poi sono i nonni a recuperare i bambini al termine delle lezioni...). E quindi la speranza dei rappresentanti dei genitori è che la soluzione prospettata tenga conto anche di questo tipo di esigenze.