Da Biud10 contributo di 10mila euro a TataMia

Sabato scorso al circolo A.T. Pro Vercelli si è conclusa il la 10° Edizione del Torneo Tennis & 1° Padel per Andrea Bodo.



Il torneo non competitivo aperto a tutti è stato un successo ed ha visto scendere in campo 150 giocatori (record assoluto di presenze!).

A conclusione delle due giornate si e’ tenuto il consueto aperitivo di raccolta fondi che ha registrato il tutto esaurito.



La novità di quest’anno è stato il torneo di padel, disciplina in grande ascesa che è piaciuta tantissimo anche agli amici di Biud10.



Durante la serata conclusiva è stato consegnato un assegno di euro 10.000,00 (diecimila/00) al Micro Nido Andrea Bodo per Tata Mia a sostegno delle spese di gestione ordinaria



L’incasso totale (quote di iscrizione al torneo + quote aperitivo) della manifestazione è stato di quasi 4.000 euro (record assoluto di incasso).



Al termine dell’aperitivo sono stati estratti a sorte alcuni premi messi gentilmente a disposizione da: Trattoria Paolino, Gioielleria Leonardi, palestra Studio6 e il negozio Mollibella.



L’Associazione Biud10 Onlus ringrazia A.T. Pro Vercelli per aver messo a disposizione gratuitamente i campi e le strutture sportive per due giorni consecutivi e per aver sostenuto attivamente l’evento.



Un ringraziamento particolare ai maestri Luca Taverna e Nicola Fumarulo, che con il supporto di Rossella Giulianati e Stefania Zagatto, hanno organizzato con il solito entusiasmo gli incontri di tennis e gestito il tabellone



Grazie anche ad Andrea e Matteo Rosate che ci hanno seguiti per tutto il torneo immortalando i vari momenti della giornata con le loro foto.



Biud10 vi aspetta per la festa calcio-gastronomica “10 X SEMPRE” che si terrà sabato 22 Giugno, al campo sportivo di Caresanablot.