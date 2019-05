Cade in acqua dal pontile del lago, salvata dal gestore del bar

Forse il buio ha ingannato il passo della ragazza che martedì sera, intorno alle 22, è caduta in acqua a Viverone dal pontile. Il panico e la temperatura dell'acqua hanno paralizzato la giovane soccorsa prontamente dal gestore del Marinella, Ider Cinti che, pian piano, mentre aspettavano l'arrivo dei Vigili del Fuoco, l'ha riportata a riva adagiandola sugli scogli. Con l'ausilio dei pompieri e dei Carabinieri la donna è stata tratta dall'acqua e affidata ai sanitari del 118 per prestarle le cure del caso. Il sindaco di Viverone, Renzo Carisio, è giunto immediatamente sul posto per accertarsi che le condizioni della ragazza non fossero gravi. Un grande spavento per una disavventura fortunatamente finita bene.