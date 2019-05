Vercelli provincia "più verde" del Piemonte: "Abbiamo realizzato il sogno di Buonanno"

All’indomani della consultazione elettorale del 26 maggio il segretario della Lega per la Provincia di Vercelli, Paolo Tiramani, tira le somme di un momento storico: «Percentuali eccezionali – dice il deputato – a tutti i livelli, dalle europee alle regionali fino alle comunali: la Lega della Provincia di Vercelli è quella che ha ottenuto i migliori risultati di tutto il Piemonte. Ma il dato più eclatante, per me che sono valsesiano – sottolinea - è la vittoria nella roccaforte rossa di Quarona, che finalmente rende la Valsesia un tutt’uno dal punto di vista politico, spianando la via ad una fattiva collaborazione tra gli amministratori, foriera di importanti ricadute in termini di rilevanza territoriale».

Grande il lavoro di squadra – per queste elezioni - da parte di tutti i componenti della Lega vercellese, con Tiramani in cabina di regia, che ha saputo creare un’ampia rete di persone attive sul territorio per dimostrare che i programmi dei candidati leghisti sono frutto di un continuo e capillare contatto con la realtà: «Il candidato alle regionali, Angelo Dago, ha percorso oltre 6 mila km sul territorio provinciale per incontrare tutti coloro che hanno voluto rappresentargli le loro esigenze e le loro speranze per il futuro – spiega Tiramani – Dago ha dimostrato sul campo la fondatezza del suo programma elettorale, e la gente lo ha premiato. Nello stesso modo Francesco Pietrasanta a Quarona, con umiltà e determinazione, ha dato prova ai suoi concittadini di avere le idee chiare per il futuro del paese, e anche in questo caso il suo impegno è stato riconosciuto dall’elettorato».

Oggi è anche il momento della commozione, per Paolo Tiramani, che sente di aver compiuto l’importante missione di concretizzare il sogno del suo grande amico e mentore, Gianluca Buonanno: «Gianluca sognava di creare una Valsesia unita: domenica i valsesiani, e i quaronesi in particolare, hanno fatto sì che questo sogno sia diventato realtà. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e di lavorare veramente tutti insieme perché questa terra esprima al meglio le sue grandi potenzialità e cresca, diventando un territorio dove i giovani possano tornare ad avere speranze di occupazione e di futuro».

E adesso si parte, con le maniche rimboccate e tanti progetti per gli amministratori leghisti a tutti i livelli: «In Regione avremo Alessandro Stecco che tutelerà il vercellese e con lui lavorerà Angelo Dago, che porterà le istanze di tutta la provincia, dal Monte Rosa alla bassa; a Bruxelles, Alessandro Panza si impegnerà per catalizzare finanziamenti dell’Unione Europea sul territorio, infine nei comuni ci saranno tutti i nostri sindaci che collaboreranno per far sì che questa provincia, troppo a lungo lasciata sola, possa crescere sotto tutti i punti di vista. Obiettivo comune: creare un futuro migliore per tutti noi».

Il pensiero di Paolo Tiramani ora però si concentra sul 9 giugno:«Tutte le nostre energie adesso sono convogliate sul ballottaggio a Vercelli: Andrea Corsaro parte con un forte vantaggio, la vittoria nel capoluogo è a portata di mano e ce la faremo, perché Vercelli e i vercellesi meritano l’entusiasmo di Corsaro e l’energia della Lega!».