Due assemblee per il Presidio Soci Coop di Vercelli e Trino

Gli 8 mila Soci aderenti alla Cooperativa dei consumatori Nova Coop del Presidio di Vercelli e Trino sono chiamati a partecipare a due assemblee, a Vercelli e Trino, per approvare il bilancio 2018, che chiude l’esercizio con un fatturato di un miliardo e cinquantuno milioni di euro e un utile netto di 9,3 milioni di euro.

Le assemblee si terranno rispettivamente Giovedì 30 maggio a Vercelli, alle 20.45 in Sala SOMS (via Francesco Borgogna, 38) e Venerdì 31 maggio a Trino, alle 20.45 presso il Teatro Civico (Piazza Martiri dei Lager).

Il presidio Soci di Vercelli e Trino riunisce circa 8 mila Soci Coop e svolge un’attività sociale molto viva sul territorio, collaborando con numerose associazioni soprattutto sul tema della salute, come spiega Giancarlo Pedron, coordinatore del presidio: «Nel corso dell’anno oltre alle iniziative di cooperativa a cui aderiamo, come le collette alimentari e le attività di educazione al consumo, abbiamo un rapporto molto forte con diverse realtà del sociale che operano sul territorio. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato su diversi progetti con la Croce Rossa, con la Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i tumori, con Soroptimist e con altre realtà ancora. Molto spesso il filo conduttore delle diverse collaborazioni è l’educazione alla salute: con la Croce Rossa abbiamo organizzato un corso per la disostruzione infantile e delle prove della glicemia abbinate a consigli per migliorare l’alimentazione, con la Lilt, visite al seno gratuite per la diagnosi precoce dei tumori».

Lo scorso anno circa 10.000 persone, tra Soci e invitati, hanno preso parte alle assemblee separate, che rappresentano il momento principale della partecipazione alla gestione di Nova Coop e un’occasione per conoscerne e discuterne i risultati economici, finanziari e patrimoniali, i programmi di sviluppo e innovazione, le politiche sociali sul territorio.

“Il risultato di bilancio che portiamo all’approvazione dei Soci nelle assemblee di quest’anno rappresenta la testimonianza viva del percorso di lavoro condotto da questo consiglio di amministrazione, giunto al termine del suo mandato, nel produrre innovazione e sviluppo per la Cooperativa – spiega il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive – perché conseguiamo il miglior risultato della gestione commerciale degli ultimi anni e perché il raggiungimento di questo obiettivo conferma il ruolo positivo che vogliamo continuare ad interpretare nel mercato e nella società, grazie soprattutto al prodotto Coop: testimone della nostra capacità di tutelare al meglio i soci e i clienti nei loro diritti elementari di salute, sicurezza, qualità ed eticità in rapporto alle scelte di consumo”.

Una volta esaminato nelle assemblee separate il bilancio consuntivo dovrà ricevere l’approvazione finale nel corso della XXX Assemblea generale di Bilancio, in programma a Baveno (Vb) il 29 giugno 2019. Ai Soci che si registrano alle assemblee separate vengono consegnati due buoni sconto del 10% sulla spesa e un coupon omaggio per il ritiro di un prodotto Coop.