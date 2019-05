Uomo trovato morto in casa

Da alcuni giorni i vicini non avevano sue notizie. E, purtroppo, quando mercoledì mattina i Vigili del Fuoco sono stati chiamati per aprire la porta del suo appartamento, per lui non c'era più nulla da fare.

Un uomo del 1963 anni è stato trovato senza vita all'interno della casa di via Tagliamento 15 a Santhià.

La scoperta è stata fatta intorno alle 11 da una squadra permanente del distaccamento di Livorno Ferraris intervenuta con il supporto di una volontaria di Santhià (comando provinciale di Vercelli).

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Santhià per gli accertamenti del caso.