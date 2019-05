Stroncato da un malore a bordo del suo camion

Colto da un malore non ha più lasciato il parcheggio di un'area di servizio in cui aveva sostato col suo camion. Il corpo senza vita di Luciano Longhi, autotrasportatore di Cavaglià, è stato trovato in Belgio da un inserviente allarmato dalla lunga sosta del mezzo. L'uomo, stroncato con ogni probabilità da un malore fulminante, era un autista molto esperto ed era consciutissimo in paese dove il figlio Alessandro gestisce un bar rinomato.