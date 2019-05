Riesce a fugge dall'auto in fiamme

Era al volante, in città, quando la vettura ha preso fuoco. Grande paura, nella prima serata di mercoledì, per un'auto andata in fiamme in corso Marconi, al rione Cervetto, mentre transitva in prossimità del civico 10.

Una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza della zona.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone: l'automobilista al volante era ovviamente molto provato e spaventato per l'accaduto, ma in buona salute. Alla vista delle fiamme, infatti, il conducente è riuscito ad accostare e scendere. Completamente distrutta, invece, la vettura.