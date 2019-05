Nuovi sospetti sul prof accusato di atti sessuali con l'allieva

Ricorso della Procura con richiesta degli arresti in carcere nei confronti del professore vercellese accusato di atti sessuali con una studentessa dell'Iti di Santhià.

L'uomo, con precedenti specifici e condanne già passate in giudicato per fatti avvenuti in Valsesia una decina di anni fa, è ai domiciliari da alcuni giorni per l'episodio che ha fatto partire tutta l'inchiesta condotta dai carabinieri di Santhià e Vercelli. Ma l'indagine, che ancora non è chiusa, avrebbe portato alla luce un altro episodio "sospetto" sul quale sono ancora in corso accertamenti.

Intanto, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'insegnante si è difeso respingendo le accuse e spiegando di aver avuto un incontro con una studentessa della sua scuola solo per timore che i suoi precedenti potessero emergere causando una nuova bufera.