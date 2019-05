Pasti gourmet a domicilio o in ufficio: a Vercelli sbarca Foodracers

Ordinare direttamente a casa o in ufficio i piatti dei propriristoranti preferiti: sbarca a Vercelli Foodracers, la piattaforma online che permette agli utenti di scegliere tra tanti menù diversi e farsi recapitare i piatti a pranzo e cena.

Sono già 21 i primi ristoranti vercellesi dai quali, a partire da mercoledì 29 maggio si può ordinare tramite l'App scaricabile su smartphone o tablet e il sito web www.foodracers.com. Si tratta di: Soul Kitchen (primi piatti, carne, pesce, panini), Acquapazza (pizza, carne, pesce), Ristorante Sushi Kiko (cucina giapponese), Birreria Fly Over Bridge (birre, pizza, carne, panini), Internotre (cucina tipica locale), Yoyogurt Vercelli (gelato, crêpes), Le Cinque Stelle (pizza, primi piatti, carne, pesce), Pupetta (pizza), Orti.ca (primi piatti, carne, vegetariano e vegano), Rosso 27 (carne), Come una Volta (cucina tipica locale), Il Giardinetto (cucina tipica locale), Bue Rosso (carne), Le Risaie (cucina tipica locale), I Due Forni (pizza, gluten free), I Mo Sushi, (cucina giapponese), Camillo’s Bakery (primi piatti, carne, pesce, burger, pasticceria), Osteria Gaia (cucina tipica locale), Zoe (primi piatti, insalate, pesce, pasticceria), Real Piper (pizza), Grom (gelato).

Il funzionamento del servizio è semplice: una volta selezionata la zona di consegna sul sito foodracers.com o dall’App, si può scegliere dal menu online dei ristoranti serviti nei dintorni ed effettuare l’ordine, tramite smartphone, tablet o pc, che viene notificato istantaneamente ai Racers in quel momento disponibili. Punto di forza di Foodracers rispetto ai competitor è il costo di consegna in base alla distanza che parte da un minimo di 2,50 euro e viene trattenuto direttamente dal racer.

Foodracers è una startup trevigiana, la prima 100% italiana di food delivery, già attiva in 40 città, che ha scelto di estendere il servizio anche a Vercelli, quarta città piemontese dove è attivo il servizio dopo Alessandria, Asti e Novara. In soli tre anni, Foodracers è dunque diventata una realtà solida e strutturata tanto che nel corso del 2018 ha chiuso un aumento di capitale di 600mila euro con l’ingresso di nuovi soci al 10%, portando quindi la valutazione della società a 6 milioni di euro in meno di 3 anni. E ha da anche sottoscritto la “Carta dei diritti dei racers” assieme agli altri attori nazionali per le garanzie dei lavoratori da discutere con l’attuale Governo.