Scommesse online: esiste un metodo vincente o si può solo perdere?

Se siete nuovi nel mondo delle scommesse online, in questo articolo vogliamo suggerirvi qualche modalità che potrebbe aiutarvi a trovare gli eventi vincenti, e quindi permettervi di intascare qualcosa. Prima di tutto, però, assicuratevi di scegliere portali affidabili come www.nowbet.it, che quindi abbiano cura del vostro account e che vi facciano giocare in totale sicurezza.

Certo che si può fare

È ovviamente possibile riuscire a vincere nelle scommesse sportive online anche se, ovviamente, non è per niente semplice. Del resto la maggior parte degli eventi nel calcio è sconosciuta, in più molto spesso fidarsi delle quote può rivelarsi un’azione sbagliata.

Per farla semplice: è possibile fare una multipla con tantissimi avvenimenti a quota bassissima, ma non vuol dire che in questo modo la percentuale di vincita si alzi. Ma, quindi, se non funziona neanche così, come su può vincere una scommessa online?

I modi ci sono, ma ognun richiede chiaramente conoscenza del gioco su cui si sta puntando, e del gioco stesso cui si sta partecipando.

Quello che dovete sapere prima di tutto è però che nelle scommesse online non c’è mai una certezza assoluta che quella puntata risulterà vincente. Infatti persino quando giocano due squadre di livello molto diverso, e anche quando ci sono quote basse che possono indicare puntate sicure, anche in quel caso la giocata potrebbe divenire una sconfitta.

Quindi dovete giocare quando conoscete bene ciò che è in gioco, e poi imparare ad analizzare dettagliatamente gli eventi, cercando di capire quale delle due squadre possa essere quella vincente per forma, precedenti, importanza della partita, e presenza di giocatori infortunati o squalificati, e via dicendo.

Quindi questa consapevolezza è la fonte migliore per avere una certa consapevolezza. Ci sono poi metodi che danno suggerimenti per una struttura specifica con cui organizzare le giocate, o le squadre da scegliere.

Certo è che bisogna essere abili. Vediamo, comunque, alcuni di questi metodi.

Metodo del professionista

Partiamo dal metodo del professionista, che dà la maggior parte del guadagno ed è quello usato dalla maggior parte dei giocatori. Si consiglia a tutte quelle persone che desiderano dei guadagni con le scommesse online sul calcio.

Con questo metodo è necessario considerare un budget da stanziare all’inizio di ogni mese. Si consiglia sempre di non andare mai oltre al 3% del proprio budget in ogni giocata (quindi se avete come somma iniziale 100, puntate 3 euro).

Studiate bene la situazione per capire a cosa giocare: ci sono alcune partite presentate con quota 2 per l’importanza della partita, o per classifica simile tra le due formazioni. Se la vostra capacità vi porta a scegliere una delle due squadre, se investite potete raddoppiare la vostra puntata, in caso di vincita.

Un metodo lento ma molto propizio, e che garantisce ben giocato la maggior parte delle vincite.

Le multiple

Chi invece ricerca un accumulo di denaro più veloce – con, s’intende, dei rischi maggiori – può effettuare una multipla in sistema a correzione di errore, con massimo 8 eventi. Gli avvenimento saranno identici: ovvero vincite della squadra di casa che, a leggere le statistiche, avviene nel 72% dei casi delle partite.

Tali match dovranno avere quote comprese tra 1,55 e 1,65: scegliendone 8 avrete una quota corrispondente al 45 nel moltiplicatore.