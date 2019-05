Tiramani, Cortopassi, Pozzolo: «Ora avanti con Corsaro»

L'analisi del voto a 24 ore di distanza da parte dei vincitori. C'è ancora di mezzo un ballottaggio, però, tutto da combattare.

La guerra non è né finita né vinta, lo sanno benissimo.

Non può che essere soddisfatto Alberto Cortopassi, segretario provinciale di Forza Italia: alle Europee il suo partito a Vercelli ha registrato il voto più alto di tutto il Nord Italia, ossia il 10,9 per cento; e alle Comunali, va al ballottaggio Andrea Corsaro.

«Al di là della soddisfazione per le Europee, direi che tutto è andato secondo le previsioni» dice (e noi confermiamo: prima del voto, Cortopassi aveva ipotizzato il ballottaggio con Corsaro attestato sul 40 e la Forte sul 25. Aveva anche ipotizzato un buon piazzamento delle liste civiche di Scheda e dei SiAmo Vercelli, ma con percentuali un po' più basse. «Soprattutto Scheda mi ha sorpreso», ammette).

E adesso? «Andiamo al ballottaggio con Andrea Corsaro sfruttando l'onda del momento che, per onestà, va detto è soprattutto l'onda della Lega».

Veniamo al segretario provinciale della Lega per Salvini, Paolo Tiramani: «Siamo contenti per essere arrivati al primo turno, sapevamo benissimo che tanto elettorato che alle Europee e alle Regionali ha votato per la Lega poi alle Comunali ha dato il proprio voto alle liste civiche. Andiamo al ballottaggio dicendo ai vercellesi una cosa semplice: se vi va la città così com'è votate Maura Forte, se invece auspicate un'inversione di tendenza votate per Andrea Corsaro».

«Alessandro Stecco in Regione a aver conquistato Arona, roccaforte “rossa”, grazie al successo di Francesco Pietrasanta a Quarona, ottima persona che milita da tanti anni nella Lega».

È andata bene soprattutto per il partito della Meloni qui a Vercelli: 1,60 cinque anni fa, 6,20 adesso. Non solo: Diego Marchetti, sebbene a capo di una lista civica, è il primo cittadino di Cigliano.

«Certo, Fratelli d'Italia ha ottenuto un risultato al di là di ogni rosea previsione. Siamo andati benissimo anche a Trino, siamo andato molto bene a livello provinciale. Alle Comunali, addirittura, abbiamo migliorato il risultato nonostante le liste civiche» esordisce Emanuele Pozzolo, segretario provinciale di Fratelli d'Italia.

«E ora – dice ancora Pozzolo - dobbiamo solo fare un raffronto: da una parte l'amministrazione della città di questi ultimi cinque anni (inutile che mi soffermi perché è sotto gli occhi di tutti) e dall'altra parte l'amministrazione, che è stata di assoluta competenza, dei dieci anni a conduzione Andrea Corsaro».

«Tutto è nato da un gruppo di persone che si sono impegnate e che ringrazio. Ora proseguiamo il cammino al fianco di Andrea Corsaro: in tempo non sospetti avevamo detto che era la scelta migliore che si poteva fare, e questo lo si è visto al primo turno».