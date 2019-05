Scheda: "Nessun apparentamento né appoggi esterni"

"Non ho contatto nessuno e, da quanto mi risulta, nessuna delle mie liste ha avuto contatti. Del resto la decisione spetta a me, ed è stata presa. Ai 3500 elettori che ci hanno regalato un grande successo (dopo la Lega e il Pd a Vercelli siamo la terza forza) ribadisco che non ci saranno apparentamenti né appoggi ai due candidati che vanno al ballottaggio", così Roberto Scheda, dopo aver appreso il contenuto del post pubblicato da Paolo Tiramani su Facebook, chiarisce la posizione che verrà tenuta dal suo gruppo nel corso della campagna elettorale per il ballottaggio.