COMUNALI / Destra e Lega espugnano Cigliano e Quarona. A Crescentino testa a testa emozionante

Non mancano i risultati a sorpresa nelle Comunali del vercellese. Il caso più clamoroso, dal punto di vista mediatico, è quello di Cigliano, storica roccaforte del centro sinistra e patria dell'onorevole Luigi Bobba, che passa nelle mani del centro destra, con Diego Marchetti (Fratelli d'Italia) che conquista il 44,44% delle preferenze e si aggiudica la poltrona di sindaco superando l'assessore uscente Bruna Filippi (che si ferma al 37,69%) e a Flavio Ranalli (17,86%).

Ma anche a Crescentino si è consumato un ribaltamento di fronte, forse imprevisto. Con uno scrutinio, di certo, combattuto fino all'ultima scheda. Vittorio Ferrero, giovane noto nel mondo del volontariato (per anni è stato il presidente della Cri), diventa sindaco superando, per soli 18 voti il primo cittadino uscente, Fabrizio Greppi. Alla fine, il dato percentuale è del 45,11% per Ferrero, 44,70% per Greppi, seguito, staccatissima, da Ilenia Dell'Infante (Movimento 5 Stelle) ferma al 7,17 e da Salvatore Sellaro 3,02%.

Spostandosi in Valsesia, la Lega espugna Quarona, altra storica roccaforte del centro sinistra: Francesco Pietrasanta, con il 53,8%, diventa sindaco distanziando nettamente il primo cittadino uscente, Sergio Svizzero, fermo al 46,2%.

La dura campagna elettorale che ha caratterizzato Costanzana si è risolta a favore del sindaco uscente, Raffaella Oppezzo che vince nettamente sullo sfidante Gigi Guasco (61,27% a fronte di un 38,73% di Guasco).

Infine la sfida a tre di Desana si è risolta a favore di Luigi Ferraris eletto sindaco con il 37,4% delle preferenze, davanti a Manuela Dellarole, ferma al 31,6% e Renato Graneris (31%)