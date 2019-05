Continua la zombie-mania in Italia e nel mondo

Proprio quando pensi che siano scomparsi, si rialzano e ti vengono a cercare. Stiamo parlando naturalmente degli zombie: i demoni mangiatori di uomini più temuti al mondo, che hanno invaso film, serie televisive, libri, videogiochi e graphic novel, e che vengono a loro volta divorati da un pubblico sempre più grande di appassionati.

Gli zombie, quegli sconosciuti...

Tra gli eventi più popolari italiani che da alcuni anni hanno interessato alcune città come Novara, grazie all'associazione Anaz, ma anche Vercelli e Torino, c'è da segnalare la "Zombie Walk". Si tratta di un vero e proprio raduno di fan, che ispirandosi a successi cinematografici come "Resident Evil" e "The Walking Dead", invade ogni anno i centri storici cittadini. Un omaggio al genere horror da parte di fan e appassionati di questo filone, che prendendo spunto dalla marcia del 2001 a Sacramento, accorrono sempre più numerosi per immedesimarsi nei personaggi principali delle spaventose serie TV, animando le vie del centro con incursioni che ricordano molto i popolari flash mob. Sempre a tema paura, a Vercelli qualche anno fa è stato allestito lo spettacolo dell'HorrorRock Circus "Shock", un mix di teatro e arti circensi che ha visto gli artisti impegnati in una rilettura del tema horror. La lotta tra zombie e umani continua con "The Zombie Experience", un gioco di ruolo in un'area contaminata, in cui zombie e sopravvissuti diventano cacciatori e prede. Missioni speciali, tattica e team building, il tutto in un clima di adrenalina pura. E ancora, nel 2018 in occasione dell'evento FOX Circus è stato presentato un altro imperdibile gioco di ruolo dal vivo ambientato nello scenario di "The Walking Dead" e intitolato "Dead Inside". Questo evento è stato organizzato dalla compagnia Terre Spezzate e permette ai partecipanti di rivivere in prima persona la storia con abiti e ambientazioni in linea con le storie. Intanto, mentre si attendono nuove avventure zombesche in televisione e al cinema, ci si può divertire con le saghe di videogiochi su console come Days Gone, esclusiva PS4 o con Resident Evil 4, una svolta nel gameplay per l'abbondanza di elementi di avventura e azione in un solo gioco. I temibili e letali zombie non hanno risparmiato nemmeno la luccicante Las Vegas invadendo la slot "Lost Vegas" di Betway Casinò, oltre che a Zombie Hoard, in cui il giocatore può decidere in tempo reale se schierarsi dalla parte degli zombie o in quella dei sopravvissuti in un'atmosfera apocalittica che ricorda le serie TV horror del momento.

Gli zombie nella vita reale

Oggi sono in molti a chiedersi del perché di questa diffusione improvvisa e sempre più massiccia del fenomeno Zombie nel nostro immaginario collettivo, trovando risposte davvero inaspettate. Secondo alcuni studi recenti, il desiderio di un'apocalisse zombie rappresenterebbe una sublimazione della volontà di rottura degli schemi e confini sociali per tornare ad uno stato quasi brado. Il regista cult del genere Zombie Splatter, George Romero, ha dato alla sua saga la notte, l’alba, il giorno e la terra dei morti viventi un taglio sociologico, sottolineando l'aspetto di ribellione. Nei suoi film infatti, gli zombie sono i più poveri ed emarginati dalla società e moltiplicandosi, riescono a eliminare e a trasformare le differenze con gli umani, troppo spesso passivi e reticenti ad un cambiamento. La scrittrice Annalee Newitz, con il suo saggio "Fingiamo di essere morti. Mostri capitalisti della cultura pop americana" utilizza, parlando della storia del capitalismo americano del '900 il concetto della metafora zombie. Perché alla fine lo zombie, non è altro che la possibilità di esprimere gli istinti che ci si nega nel quotidiano. Lo zombie rappresenta l'istinto di morte che si accompagna con quello della vita, quel rapporto tra creatività e distruzione che non accetta la repressione, vivendo di puro istinto. Dall'altra parte della barricata però, in tutte le vicende di zombie, ci sono l'Io, la Ragione, la consapevolezza che vivendo a stretto contatto con la realtà si contrappongono allo strapotere dei non-morti. Nei film questo aspetto viene personificato dai sopravvissuti e dagli eroi, che lottano per resistere. Negli zombie quindi si manifesta l'esigenza di eliminare la parte negativa della società muovendosi oltre i limiti per salvarsi da tutto ciò che opprime l'uomo, analizzato dal punto di vista emotivo e sociologico.

Finzione e Realtà, Bene e Male, per gli appassionati di zombie non rimane che attendere i prossimi appuntamenti in Italia e all'estero dedicati a questo affascinante mondo in continua contraddizione, dove si scontrano i vivi e i non-morti, magari colmando l'attesa con uno dei libri di Elisa Caramella, dedicati proprio al genere horror.