Come era già avvenuto per le Europee, anche il dato delle Regionali – relativo a Vercelli città – è meno penalizzante per il centro sinistra di quanto non sia quello del resto della provincia.

I dati relativi allo scrutinio di 10 sezioni su 49 del capoluogo danno Cirio al 53,78%, Chiamparino al 35,99%, Bertola al 9,84% mentre resta al palo Boero, con lo 0,39%.