I COMMENTI / Forte "Inizia la seconda parte della sfida"

Viste come si erano messe le cose nella serata di domenica con lo scrutinio delle Europee e lunedì pomeriggio con le Regionali, non può che essere soddisfatta Maura Forte. Sta veleggiando intorno al 24 - 25% e resta in corsa a pieno titolo per la riconferma.

“Inizia la seconda parte della sfida” dice a caldo il sindaco uscente, intercettata davanti al Comune dove si è fermata a salutare un gruppo di vercellesi che seguono lo scrutinio. “Direi che i dati di Vercelli sono positivi vista la situazione che si è registrata in Piemonte” .

A pochi metri dal sindaco anche Roberto Scheda, con un gruppo di sostenitori, commenta un risultato oggettivamente più che positivo. Alla guida delle sue liste civiche, nate da pochi mesi, ha conquistato la terza posizione, con un dato che si attesta intorno al 15%.

Tra i sostenitori c'è soddisfazione, ma anche un po' di amarezza: più di un si è sentito sfuggire il ballottaggio tra le dita. Non il candidato sindaco: “Un dato bellissimo quello che sta emergendo dalle urne – commenta Scheda -. Ancora una volta non posso far altro che ringraziare i vercellesi per la fiducia e le splendide persone che, in questi mesi, hanno vissuto l'avventura al mio fianco”.