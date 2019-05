"Segreti e misteri della Magna Carta"

Serata di alto livello culturale quella che si è tenuta giovedì sera al Circolo Ricreativo, che ha visto l’importante presenza di Gianna Baucero, insegnate di Lingua, Storia e letteratura inglesi al Liceo Scientifico di Vercelli e da moltissimi anni studiosa della Magna Carta. Baucero si è dedicata alla storia del periodo che vide la concessione del documento e agli aspetti formali e sostanziali del prezioso manoscritto; ha visto ed esaminato tutti gli esemplari della Magna Carta ancora esistenti e pubblicato l’unica monografia italiana sulla Magna Carta esistente nella storia dell’editoria del nostro Paese.

Appassionata narratrice, Gianna Baucero viene spesso invitata a tenere conferenze ed è reduce da una importante presentazione di un suo libro al Circolo dei Lettori di Torino. Il suo “Magna Carta” è stato recentemente consigliato su Rai Storia dal professor Alessandro Barbero e ha ricevuto il plauso anche di Paolo Mieli.

Preliminarmente alla conviviale i soci hanno visitato la bellissima mostra allestita all’Arca di San Marco con all’interno la presenza del prezioso documento, il quale conserva tuttora lo status di carta fondamentale della monarchia britannica e rimangono tuttora in vigore gli articoli 1, 9 e 29 dell’ultima versione, quella del 1297. L’evento rientra nelle celebrazioni degli 800 anni dell'abbazia di Sant'Andrea, fondata il 19 febbraio 1219 dal cardinale Guala Bicchieri, che proprio in qualità di legato pontificio ha posto nel 1216 il sigillo sulla seconda versione della Magna Charta, uguale a quella presente a Vercelli.

Successivamente alla cena si è quindi tenuta la conferenza della professoressa Baucero, che ha trasmesso e raccontato in modo appassionato a tutti i presenti gli aspetti fondamentali, sia di natura storica che di carattere aneddotico, che hanno portato alla prima concessione di questo documento il 15 giugno 1215 da parte del Re d’Inghilterra Giovanni “Senza Terra”.



Presenti alla serata l’assessore alla Cultura del Comune di Vercelli, Daniela Mortara, e Rachelina Orsani, Luogotenente Governatore della Divisione 18 Piemonte Viribus Unitis del Kiwanis.



Il presidente del Club Paolo Bello, nel ringraziare la relatrice per aver accettato, l’invito del Kiwanis, ha dato l’appuntamento ai soci per l’ultima conviviale prima delle vacanze estive in programma giovedì 13 giugno, illustrando e riassumendo brevemente tutte le importanti attività svolte fino ad ora e anticipando la programmazione del Club alla ripresa delle attività, fino al giorno del “Passaggio della Campana” di ottobre, che vedrà come nuovo presidente del Kiwanis di Vercelli Luca Brusotto, conservatore del Museo Leone e personalità molto nota a livello cittadino per le molteplici iniziative culturali che lo vedono da anni protagonista.