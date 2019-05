Vercelli alle urne per il nuovo sindaco

Urne aperte per elezioni europee, regionali e comunali (queste ultime in 40 centro del vercellese).

A Vercelli città gli aventi diritto di voto per le elezioni Europee sono 36.540 (di cui 17.480 uomini e 19.060 donne), e per le Regionali sono 37.174 (di cui 17.713 uomini e 19.461 donne). Alle comunali potranno votare anche 323 cittadini comunitari, di cui 127 uomini e 196 donne: la sfida più attesa, neanche a dirlo, è tra i 7 candidati alla poltrona di sindaco.

Si tratta - nell'ordine in cui compariranno sulla scheda - di Andrea Corsaro, avvocato già sindaco per due mandati (con lui Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia); Roberto Scheda, avvocato, una lunga e prestigiosa carriera politica alle spalle (sostenuto da Uniti si Vince e Voltiamo pagina); Maura Forte, insegnante e sindaco uscente (con lei Pd, Italia in Comune e Vercelli per Maura Forte); Alberto Perfumo, imprenditore e già candidato sindaco con SiAmo Vercelli (lista che lo sostiene anche in questa tornata); Michelangelo Catricalà, tecnico informatico e consigliere comunale uscente (Movimento 5 Stelle); Giacomo Ferrari, docente universitario (con la lista Vercelli Democratica) e Federico Bodo, psicologo (con la lista +Europa Vercelli).

Per votare occorre presentarsi alla propria sezione con un documento di identità valido e la tessera elettorale (in caso di smarrimento o se la tessera fosse esaurita è possibile rivolgersi all'ufficio comunale aperto negli orari della votazione).

Lo spoglio delle schede verrà effettuato nella serata di domenica per le elezioni europee, dalle 14 di lunedì per le regionali e, a seguire, le comunali. Solo a Vercelli, qualora nessun candidato sindaco abbia superato la soglia del 50% più una della preferenze, è previsto il turno di ballottaggio tra due settimane.