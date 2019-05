Europee, primi exit poll: la Lega davanti a tutti

I primi exit poll delle Europee danno, in Italia, la Lega dome primo partito e il Movimento 5 Stelle in arretramento , superato da Pd. Vedremo se le intenzioni di voto raccolte fuori dai seggi saranno poi confermate in sede di scrutinio. Intanto un dato certo è quello delle affluenze delle ore 23: il dato nazionale, per le Europee, è del 52,86%, con dati più elevati nelle realtà in cui le elezioni sono abbinate a Regionali e Amministrative. In Piemonte il dato è del 66%, in provincia di Vercelli del 64,57%, quasi due punti in meno rispetto al 2014.

Per le elezioni regionali, invece, l'affluenza alle 23 è del 65,69% mentre in provincia di Vercelli il dato definito e si attesta al 64,97%. Anche in questo caso gli exit poll danno vincente il candidato del centro destra, Alberto Cirio, accreditato di un 45 - 49% a fronte di un dato riferito a Sergio Chiamparino inferiore al 40%.

E' del 65.78% degli aventi diritto, invece, il dato relativo all'affluenza per le elezioni amministrative nel capoluogo-