Scontro con un'auto. Ciclista in codice rosso

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Novara con l'elisoccorso il ciclista rimasto coinvolto, qualche ora fa, in un violento incidente stradale con una Smart. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro, avvenuto in via Valsessera, a Crevacuore, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il biker sia stato travolto dall'auto. L'impatto è stato devastante come si evince dalle foto. Il conducente dell'automezzo si è fermato e ha lanciato immediatamente l'allarme. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, impegnati a raccogliere le testimonianze dei presenti e a effettuare i rilievi del caso. Non sono ancora state fornite le generalità del ciclista.