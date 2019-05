Elezioni: i dati sull'affluenza

E' del 22,11% il dato dell'affluenza al voto per le elezioni Europee in provincia di Vercelli. Il dato delle 12 rispecchia l'andamento della precedente consultazione ed è di quasi 3 punti più alto del piemontese che si ferma al 19,84%. Molto più basso il dato nazionale, fermo al 16,72% (ma ovviamente in Piemonte “tirano la volata” le elezioni per i Comuni e la Regione).

A Vercelli città, dove si vota anche per il sindaco, l'affluenza è del 23,53%, ma in molti piccoli centro il dato è superiore al 30% e a Oldenico è del 38%.

Per le lezioni Regionali ha votato il 21,65% degli aventi diritto, dato che colloca Vercelli al secondo posto dopo Biella per affluenza, a fronte di un dato regionale del 19,64%.

Si attesta al 23,08%, invece, il dato sulle amministrative a Vercelli città: anche in questo caso, ovviamente, ci sono numeri molto elevati (che sfiorano il 40%) in alcuni piccoli centri chiamati al voto.