Elezioni: i dati sull'affluenza alle 19

Mentre all'estero iniziano a circolare i primi dati relativi agli exit poll, in Italia arrivano le affluenze delle ore 19: il dato nazionale, per le Europee, è del 43,81%, con dati più elevati nelle realtà in cui le elezioni sono abbinate a Regionali e Amministrative. In Piemonte il dato è del 50,85%, in provincia di Vercelli del 52,59% (il 55,01% a Vercelli città, con un dato di poco superiore a quello del 2014.

Per le elezioni regionali, invece, l'affluenza alle 19 è del 49,72% mentre in provincia di Vercelli il dato è superiore e si attesta al 51,52%.

Infine per le Amministrative: a Vercelli città ha votato il 53,93% degli aventi diritto, dato inferiore alla media provinciale del 55,44%, tenuto alto dalla presenza di molti piccoli centri.