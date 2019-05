Ucciso a botte a 2 anni: arrestati la mamma e il compagno

Lesioni violente, non compatibili con la caduta dal lettino. E' stato uno scoppio del fegato, dovuto a un atto violento, a causare la morte del bimbo di Novara, arrivato cadavere all'ospedale Maggiore dopo che la madre aveva chiesto l'intervento del 118.

Nella giornata di sabato, nel corso di una conferenza stampa, il procuratore capo Marilinda Mineccia, ha reso noti i risultati dell'autopsia sul corpo del piccolo Leonardo, morto giovedì 23 maggio. E dubbi, purtroppo, non ce ne sarebbero: il bimbo è stato ucciso. Sul corpo sono stati trovati ematomi traumatici e ferite su capo, torace, dorso e addome, oltre a fratture multiple al bacino.

La mamma e il compagno di lei, rispettivamente di 22 e 23 anni, sono in stato di fermo: lei, incinta, è stata trasferita in una struttura protetta e vigilata. Lui è in carcere a Novara: l'accusa, al momento, è di omicidio volontario per entrambi. I due, che avevano sostenuto la tesi della caduta accidentale, non hanno risposto alle domande del pm nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Nel corso delle indagini, inoltre, è emerso che l'uomo aveva precedenti di polizia per violenza sessuale, percosse, maltrattamenti, truffa, furto e reati legati agli stupefacenti. E le analisi cui è stato sottoposto nella giornata dell'omicidio hanno evidenziato che l'uomo aveva assunto cocaina e cannabinoidi.