Ladri di rame ancora in azione

Durante la nottata, ignoti sono passati da una cabina elettrica per entrare nell'ufficio della Alice Ambiente in strada Valledora di Cavaglià. I ladri hanno portato via 6 cavi in rame da 30 metri di lunghezza e il denaro contenuto nella macchinetta per la distribuzione delle bibite e caffè. Sul posto anche il proprietario 57enne residente a Alice castello. Indagano i carabinieri.