Colpo nella notte: fanno saltare il bancomat Bnl

Colpo, nella notte, alla filiale Bnl di Santhià, all'angolo tra corso Nuova Italia e piazza Vittorio Veneto.

L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte, dopo che qualcuno ha fatto saltare lo sportello bancomat dell'istituto di credito. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora il colpo sarebbe stato messo a segno da almeno tre persone che, poi si sono date alla fuga con la cassetta.

Sul posto Carabinieri di Vercelli, Santhià e Ronsecco e i Vigili del Fuoco del fuoco, per gli accertamenti e la messa in sicurezza della zona. Le indagini sono in corso, così come la quantificazione dei danni.