Domenica si vota: numeri e curiosità

Giornata di elezioni, domenica, per il rinnovo del Parlamento Europeo, l'elezione del Presidente della Regione e dei componenti del Consiglio regionale e per il rinnovo dei Comunali di 40 centri del vercellese.

La macchina organizzativa, coordinata dalla Prefettura, è già in azione da giorni e, alla vigili del voto, il prefetto Michele Tortora, il vice prefetto vicario Mariano Savastano e ai funzionari dell’Ufficio elettorale Attilio Ubaldi e Marianna Beneduce hanno fatto il punto su numeri e aspetti organizzativi.

In provincia sono 145.149 gli aventi diritto al voto per le Regionali; per le Europee 142.431 e nei 40 Comuni in cui si rinnovano sindaco e Consigli sono chiamati alle urne 75.511. Nel capoluogo, gli elettori sono 37.223 di cui 17.741 uomini e 19.482 donne.

Tre le schede: grigia per l’Europa e verde per la Regione, azzurra dove si vota per Consiglio comunale. I più grandi in cui si voterà domenica sono Vercelli, Crescentino (6514 elettori), Cigliano (4480) e Quarona (3527). Il Comune più piccolo dove si andrà alle urne è Cervatto, con 64 aventi diritto al voto, poi Carcoforo con 69 e Rassa con 73. Nel Comune capoluogo, se nessuno riuscirà riuscirà ad ottenere il 50 per cento più un voto al primo turno, si andrà al ballottaggio; negli altri centri diventa sindaco chi ottiene un solo voto in più (si va al ballottaggio solo in caso di parità assoluta). In 18 centri su 40, dove si è presentata una sola lista, la corsa è cotro il quorum.

Gli stranieri comunitari residenti in provincia che voteranno per esprimere rappresentati delle loro Nazioni nell’Europarlamento sono 343.

Le urne, nelle 217 sezioni elettorali, saranno aperte domenica dalle 7 alle 23.