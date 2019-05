Scopri Borgosesia e le sue venti frazioni

Si apre il 2 giugno con la visita alla frazione di Isolella il ciclo di visite guidate che il Comune di Borgosesia ha commissionato all’Associazione Itinerantes per invitare i cittadini e chiunque sia interessato a scoprire, con l’ausilio di guide professioniste, tutte le valenze che Borgosesia e le sue frazioni custodiscono.



«Il nostro Comune si estende su un’area piuttosto vasta – spiega la consigliera alla cultura Gianna Poletti – parliamo di oltre 40 km quadrati, e conta 20 frazioni, ciascuna con le proprie peculiarità: è importante che i borgosesiani conoscano il loro territorio, per questo abbiamo pensato di organizzare queste visite gratuite, con una guida esperta, che possa mettere in evidenza tutto il patrimonio di cui disponiamo, sia artistico che storico e paesaggistico».



Al momento le visite organizzate sono cinque: a giugno, il 2 a Isolella ed il 23 nel centro storico di Borgosesia. A luglio, il 7, si andrà a visitare l’Oratorio di San Grato di Montrigone e poi il 15 settembre ci sarà un’escursione alla Chiesa di Santa Maria di Vanzone. L’ultimo appuntamento si terrà il 6 ottobre, con una visita allo splendido oratorio di San Martino di Valbusaga.



«Il centro storico è interessante ed offre molti spunti di interesse – aggiunge ancora Gianna Poletti – e le frazioni riservano splendide sorprese, con le chiese e gli oratori splendidamente affrescati. Ci siamo affidati ad Itinerantes perché ne conosciamo l’esperienza e la passione: con la loro abilità nell’evidenziare e spiegare le caratteristiche dei luoghi oggetto di visita, siamo certi di far crescere nei cittadini e nei visitatori l’amore e l’interesse nei confronti di Borgosesia e del suo territorio. Le visite sono del tutto gratuite – continua la consigliera – si chiede solo di prenotarsi al 377.4654982. Dopodiché … godetevi la passeggiata!».



Per informazioni: infotinerantes.it; www.itinerantes.it