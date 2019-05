Recuperato uno sciame di 40mila api

Intorno alle 15 di oggi, 24 maggio, un cittadino ha notato l'imponente sciame di api appoggiarsi in una rientranza di un condominio, a pochi metri d'altezza, di via Alessandro Rossi, traversa di collegamento tra via Trieste e via Trento. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno allertato gli uomini della protezione civile e un apicoltore. L'uomo nel giro di breve tempo è arrivato all'indirizzo e ha provveduto a "catturare" lo sciame di circa 40 mila api scongiurando pericoli e salvando gli insetti.