Arrivano Matteo Salvini e Graziano Delrio

Arrivano Matteo Salvini, leader del Carroccio, e Graziano Delrio, ex ministro dei Governi Renzi e Gentiloni per la chiusura delle campagne elettorali.

Grande attesa, in casa centro destra, per il leader leghista che sarà in città insieme al segretario piemontese Riccardo Molinari e al deputato Paolo Tiramani, per tirare la volata ad Andrea Corsaro, candidato sindaco del centro destra, ma anche per dare il proprio contributo alla campagna di Alberto Cirio (che corre per la presidenza della Regione) e dei candidati della Lega a Palazzo Lascaris: Angelo Dago e Michela Rosetta nelle liste provinciali e Alessandro Stecco nel listino.

L'appuntamento è in piazza Zumaglini, via Veneto alle 14 e, come sempre avviene, l'arrivo del vice premier e ministro dell'Interno è accompagnato dagli interventi polemici delgli avversari politici che (per ora su Facebook) annunciano l'intenzione di non far mancare i lenzuoli con gli slogan di protesta.

Sarà invece al coperto l'intervento di Delrio, attuale capogruppo alla Camera: l'appuntamento, in questo caso è alle 19,30 alla Soms di via Borgogna. La festa conclusiva delle liste a sostegno di Maura Forte, prevede l'apericena con musica, danze, vino e panissa.

Durante la serata, organizzata insieme alle liste che sostengono Maura Forte, si alterneranno ai momenti di intrattenimento gli interventi dei diversi candidati delle liste del Pd, di Italia in Comune e della lista civica “Vercelli con Maura Forte”, oltre agli interventi di Maura Forte.