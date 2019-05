Angelo Dago: «Ringrazio chi mi ha accolto e sostenuto»

Egregio direttore,

al termine di questa emozionante campagna elettorale, che mi ha portato quotidianamente in ogni angolo della provincia di Vercelli, chiedo ospitalità al Suo stimato giornale per rivolgere un ringraziamento sentito a tutti coloro che mi hanno accolto e sostenuto, incalzato e stupito per il grande amore, ed impegno ed interesse per la nostra terra.

Sono state settimane davvero appassionanti: ho percorso centinaia di km ogni giorno, per poter rispondere alle domande di tutti coloro che mi chiedevano ragione dei miei programmi e volevano rendermi direttamente partecipe della loro quotidianità, per poter meglio rappresentare in Regione le esigenze di ogni categoria e di ogni cittadino.

Ho stretto tante mani ed incrociato molti sguardi: tutti mi hanno manifestato la speranza in un futuro migliore per la Provincia di Vercelli, un futuro in cui il nostro territorio possa contare davvero ed ingranare finalmente la marcia adeguata alle potenzialità della terra meravigliosa in cui viviamo e dei suoi cittadini, che dalla pianura fino alla cima del Monterosa sanno esprimere grande vivacità imprenditoriale, spirito di collaborazione, ingegno nelle arti e nella cultura, abilità nel tessere relazioni anche oltre i confini nazionali per far crescere questa bella realtà.

Tutti coloro che ho incontrato nelle piazze, nei circoli e nei mercati, anche i più scettici e provocatori , mi danno una immensa energia per il mio lavoro: vi prometto che la preferenza che vorrete accordarmi sarà riposta nelle mani di un cittadino come voi, che conosce la vostra realtà e che sarà sempre disponibile a prestarvi attenzione e a portare le vostre istanze nelle “stanze dei bottoni” per far sì che nessuno rimanga inascoltato e che la provincia di Vercelli sia al centro di un grande progetto di investimenti e dunque di crescita.

Economia, viabilità, sanità e sviluppo del territorio sono i miei obiettivi per la nostra provincia, perché il futuro deve dare a tutti noi, ed ai giovani in particolare, l’opportunità di crescere e di valorizzare le tante valenze di cui disponiamo.

Grazie a Lei, Direttore, per lo spazio e grazie a tutti i cittadini per la fiducia.